Benik Afobe: Yeniden doğdum

Bordo-mavili kulübün Stoke City'den bir yıllığına kiraladığı ve senelik 1 milyon 300 bin euro ödeyeceği Benik Afobe, iki maçta gösterdiği performansla sınıfı geçti.

27 yaşındaki santrfor, Yeni Malatyaspor maçında attığı iki golle bu bölgede bir sorun yaşanmayacağının sinyallerini verdi. Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Demokratik Kongolu santrfor, "Adeta yeniden doğdum. Buraya gelerek çok doğru bir karar verdiğimi net olarak gördüm" dedi. Bu arada Afobe, maçta performansını çok beğendiği savunma oyuncusu Hüseyin'i de özel tebrik etti.



SATIN ALMA OPSİYONLARI YOK

Malatya maçında iki gol atan 27 yaşındaki forvet Afobe ve asist yapan 25 yaşındaki orta saha Baker ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, kiralık alınan iki yıldızın satın alma opsiyonlarının bulunmadığını açıkladı. Afobe için kulübü Stoke City'nin 12 milyon sterlin, Baker için de Chelsea'nin 11 milyon sterlin talep ettiği ve bu nedenle sözleşmelerine satın alma opsiyonlarının konulamadığı belirtildi. Hatta bu iki futbolcu kalan maçların % 50'sinde oynamazsa takımları geri çağırabilecek.



MAESTRO BAKER

Yeniden doğdum "Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi net olarak gördüm... Daha da iyi olacağım" SOSA'nın 8 numaralı formasını alan Lewis Baker, Trabzonspor'un artık saha içindeki yeni lideri... Chelsea'den kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor maçına damga vurdu. 3 golde de onun etkisi vardı. 24. dakikada korneri kullanan İngiliz maestro, ön direğe güzel kesti. Devamında Afobe golü attı. Yıldız ismin 2. golünde çok şık bir asist yapıp, savunmadaki iki Malatyalıyı da üstüne çeken Baker alkış aldı. Başarılı orta saha, Nwakaeme'nin golünden önce ise topu iki kişinin arasından çıkartıp, tehlikeyi başlattı.