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'un genç yıldızı 'ın talipleri artıyor!

'un altyapısından yetişen , bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pereira ile forma rekabetine giren 21 yaşındaki sağ bekin, Avrupa'dan talipleri de günden güne artıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:16 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:11
Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan'ın talipleri artıyor!

21 yaşındaki genç sağ bek geçen sezon hem lig, hem kupa hem de olmak üzere 17 maçta görev alırken bu sezon ise ilk 3 maçta ilk 11'de saha çıktı. Hem teknik heyetin, hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu da bu sezon gösterdiği performansla beklentileri boşa çıkarmıyor. Her geçen maç performansını artıran 21 yaşındaki sağ bek hem hücumda, hem de savunmada büyük efor sarf ediyor.

GETAFE'DEN TEKLİF ALDI

Geçen sezon bordo mavili takımın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Getafe'nin devre arsında Serkan Asan için 'a yaptığı resmi teklif kabul edilmedi. 1.5 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulan Trazbonspor, Serkan Asan'ın süreklilik kazanmasından sonra daha büyük bonservis elde edileceğini düşünerek transferine izin vermedi. 36 yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Pereira'nın da forma rekabeti verdiği Asan, formayı kaptırmak istemiyor.

ALMAN KULÜPLERİ TAKİP EDECEK

Fransız Kulübü Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in transferi durumunda alternatif isimlerden birisi olan Serkan Asan'ı, başta Freiburg olmak üzere ekipleri de gündemine aldı. Bu sezon Asan'ı maçlarına gözlemciler tarafından takip edilecek.

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