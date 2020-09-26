Haberler Trabzonspor Eddie Newton: Çok daha iyiye gideceğiz

: Çok daha iyiye gideceğiz

'in 3. haftasında sahasında 'u Afobe (2) ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın , doğru yolda olduklarını ifade etti ve çok daha iyiye gideceklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:57
Eddie Newton: Çok daha iyiye gideceğiz

Oyuncularından memnun kaldığını söyleyen Newton, "Performanstan memnunum, özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum. Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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