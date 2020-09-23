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efsanesi corona virüsüne yakalandı!

Kariyerini Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'da olarak sürdüren 47 yaşındaki efsanesi , corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:21 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:43
Trabzonspor efsanesi Şota Arveladze corona virüsüne yakalandı!

Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'u çalıştıran corona virüsüne yakalandı.

Arveladze sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda sonuçları onaylamak için ikinci bir testi beklerken izole oluyorum. Nasıl olduğum konusunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Gürcü teknik adam izolasyon altına alınacak ve Pahtakor'un yarın 'ın Shahr Khodrou kulübüne karşı oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi grup maçında kulübede olmayacak.

Bugüne kadar toplam vak'a sayısının 53 bin 051 olduğu Özbekistan'da, 49 bin 224 kişinin tedavisi tamamlandı. Ülkede corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 443'e ulaştı.

1993-1997 yılları arasında 'da top koşturan Şota Arveladze, 79 golle bordo-mavili takımın en golcü yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

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