Trabzonspor efsanesi Şota Arveladze corona virüsüne yakalandı!

Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze corona virüsüne yakalandı.

Arveladze sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu anda sonuçları onaylamak için ikinci bir testi beklerken izole oluyorum. Nasıl olduğum konusunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Gürcü teknik adam izolasyon altına alınacak ve Pahtakor'un yarın İran'ın Shahr Khodrou kulübüne karşı oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi grup maçında kulübede olmayacak.

Bugüne kadar toplam vak'a sayısının 53 bin 051 olduğu Özbekistan'da, 49 bin 224 kişinin corona virüsü tedavisi tamamlandı. Ülkede corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 443'e ulaştı.

1993-1997 yılları arasında Trabzonspor'da top koşturan Şota Arveladze, 79 golle bordo-mavili takımın en golcü yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.