Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Oumar Niasse önerisi!

'a önerisi!

çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna bir forvet katmak isteyen 'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililere Everton'dan ayrılan önerildi. | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'a Oumar Niasse önerisi!

Stoper takviyesi için geri sayıma geçen Fırtına, bir hamle de hücum hattına yapmayı planlıyor. Kanatta oynayabilen bir forvet isteyen bordo-mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen ancak bonservisi elinde bulunan önerildi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda menajerler tarafından 'a da önerilirken, 'un maliyete göre karar vereceği öğrenildi. Daha önce 'de Akhisar forması da giyen Niasse, , , Cardiff ve Everton'da görev yaptı. Senegalli oyuncunun menajerine, "Türkiye'ye dönmeye hazırım" dediği belirtildi.

BİZE ULAŞIN