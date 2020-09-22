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fırtınası! 'da 3 isim için geri sayım başladı

çalışmalarını sürdüren 'da bu hafta hareketli saatler yaşanacak. Internacional forması giyen sağ kanat , Palmeiras’ın stoperi Hugo, ’ın stoperi Sviatchenko’dan ikisi bu hafta imzayı atacak. | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Transfer fırtınası! Trabzonspor'da 3 isim için geri sayım başladı

Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Afobe'yi kadrosuna katan Fırtına, hücum hattına 'da İnternacional forması giyen 'i de eklemeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı sağ kanadın kulübü İnternacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. 1.80 boyundaki futbolcunun yeni durağının olacağı belirtildi. Oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtiliyor. Kulübü ile 43 maça çıkan sambacı, 9 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı.

VITOR HUGO: Bordo- mavililer bir dönem 'da forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol stoper Vitor Hugo için temaslara başlamıştı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen , oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Kulübü Palmeiras ile kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

ERIK SVIATCHENKO: Savunmayı derleyip toparlaması ve liderlik etmesi için alınmak istenen diğer isim 'nın takımında forma giyen Erik Sviatchenko. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki Danimarkalı stoper takımın en çok sevilen isimlerinden biri. Her iki kulübün, 1.5-2 milyon euro arası bir paraya anlaşmaya yakın olduğu dile getiriliyor.

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