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Haberler Trabzonspor Corona virüsü mağduru

Corona virüsü mağduru

'a mağlup olan 'un, corona virüsü salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Corona virüsü mağduru

'a mağlup olan 'un, corona virüsü salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti. En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta 'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra corona virüsü salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi. ekibi, 198 gündür Stadı'nda 3 puan sevinci yaşayamıyor. Fırtına, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken, 12 puan kaybetti.