Corona virüsü mağduru

Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, corona virüsü salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti. En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra corona virüsü salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi. Karadeniz ekibi, 198 gündür Şenol Güneş Stadı'nda 3 puan sevinci yaşayamıyor. Fırtına, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken, 12 puan kaybetti.