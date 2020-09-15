Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, corona virüsü salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti. En son geçen sezonun 24. haftasında 29 Şubat'ta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra corona virüsü salgını sürecinde iç sahada hiç galip gelemedi. Karadeniz ekibi, 198 gündür Şenol Güneş Stadı'nda 3 puan sevinci yaşayamıyor. Fırtına, salgın sürecinde sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 puan çıkarırken, 12 puan kaybetti.
Corona virüsü mağduru
Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'un, corona virüsü salgını sürecinde sahasında seyirci desteğinden yoksun olarak oynadığı maçlardaki galibiyet özlemi devam etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50