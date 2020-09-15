Sakatlık kabusu: 8'e yükseldi

Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlanmasıyla Trabzon'da sakat oyuncu sayısı 8'e çıktı. Çapraz bağlarının kopması sonucu altı ay sahalardan uzak kalacak Trondsen'in yanı sıra Pereira, Hosseini, Salih, Marlon ve Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş ile oynanan maçta forma giyememişti.