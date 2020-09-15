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Haberler Trabzonspor Sakatlık kabusu: 8'e yükseldi

Sakatlık kabusu: 8'e yükseldi

Kamil  ve Ekuban'ın sakatlanmasıyla Trabzon'da sakat oyuncu sayısı 8'e çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Sakatlık kabusu: 8'e yükseldi

Kamil ve Ekuban'ın sakatlanmasıyla Trabzon'da sakat oyuncu sayısı 8'e çıktı. Çapraz bağlarının kopması sonucu altı ay sahalardan uzak kalacak Trondsen'in yanı sıra Pereira, Hosseini, Salih, Marlon ve Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle ile oynanan maçta forma giyememişti.