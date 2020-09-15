Süper seri bitti

Derbide Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. 2018-19 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.