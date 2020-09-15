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Haberler Trabzonspor Süper seri bitti

Süper seri bitti

Derbide 'a mağlup olan , sezona kötü bir başlangıç yaparken takımları karşısında da 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Süper seri bitti

Derbide 'a mağlup olan , sezona kötü bir başlangıç yaparken takımları karşısında da 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. 2018-19 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan ekibi 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.