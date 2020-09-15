Derbide Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. 2018-19 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.
Süper seri bitti
Derbide Kartal'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da 13 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50