Haberler Trabzonspor Fırtına'ya Uğurcan Çakır piyangosu! Rekor teklif masada

Fırtına'ya piyangosu! Rekor teklif masada

kulüplerinin takibinde olan 'a yeni teklif 'dan geldi. , 24 yaşındaki eldiven için 'a ilk önerisini sundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Fırtına'ya Uğurcan Çakır piyangosu! Rekor teklif masada

Premier Lig kulüplerinin takibinde olan 'a yeni teklif 'dan. , 24 yaşındaki eldiven için 'a ilk önerisini sundu. Fransız ekibi, milli kaleci için 12 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifini sundu. Bordo-mavili yönetim, bu teklifi değerlendirmeye aldı. Transferi gerçekleşirse Uğurcan, Fransa'nın en pahalı kalecisi olacak. Bazı yöneticiler ise 20 milyon euro'dan aşağı rakamın kabul edilmemesini istedi.

YEDEKLERLE DEVAM
Uğurcan Çakır'ın Rennes'e transferi gerçekleşirse bordo-mavililer yerine yeni bir eldiven almayacak. Yönetim, Uğurcan'ın yedekleri Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe'ye güvendiklerini ifade ettiler.

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