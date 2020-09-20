GaleriTrabzonsporSon dakika haberi: Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! 5 bomba isim...
Son dakika haberi: Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! 5 bomba isim...
Süper Lig'e sahasında Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Denizlispor ile oynanan zorlu karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve lige kötü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hafta ortasından 2 transferimiz daha var. Sörloth'un transferi sonrası takıma 2-3 takviye daha gelebilir." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından transfer çalışmalarına hız verildi. İşte gündemdeki isimler ve son gelişmeler...
20 Eylül 2020 Pazar 12:32, Güncelleme 20.09.2020 12:35
Son dakika haberi: Trabzonspor'da transfer harekatı başladı! 5 bomba isim...