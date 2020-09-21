Ahmet Ağaoğlu: Sıkıntı verince antipatik olduk!

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Benik Afobe, Lewis Baker ve Flavio Medeiros'un imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi verdikleri dönemden sadece bazı isimlerin değiştiğini ancak kendilerine karşı olan sistemin aynı kaldığını söyledi. Ağaoğlu "Geçen sene zirvenin tepesini zorladık. Bu sene ise üzerine koyarak devam etmek zorundayız. Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman sempatiksinizdir. Ama ne zaman ki zirveyi zorlarsanız ve orayı ele geçireceğinizi hissettirirseniz o zaman antipatik olursunuz. Bize bakış açısı değişti" dedi.

'BİZE DESTEK OLUN'

Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilk maçtan atılan Flavio ile penaltısı verilmeyen Afobe ile Baker'ın kısa sürede Türk futboluna alıştıklarını söyledi. Ağaoğlu "Futbolda kurallar nadiren değişir. Yılda bir değişilik olur. Ancak bizde maçtan maça değişiklik oluyor. Bu üç arkadaşımız da bundan sonra yapacakları mücadelede, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı şekilde davranmalılar" diyerek hakemlere olan tepkisini sürdürdü. Ağaoğlu, zor geçecek sezonda asla yılmayacaklarını belirtip, taraftarlardan takıma tam destek vermelerini istedi.