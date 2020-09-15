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'a resmi teklifte bulunan 'den kafa karıştıran paylaşım! Sörloth...

'un Norveçli golcüsü 'a resmi teklifte bulunan , resmi hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:22
Trabzonspor'a resmi teklifte bulunan Leipzig'den kafa karıştıran paylaşım! Sörloth...

'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı 'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu.

İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından ise direkt olarak resmi teklifde bulunmuştu.

hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı.

RB Leipzig'in bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.

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