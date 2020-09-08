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08 Eylül 2020, Salı
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Red Bull 'in Sörloth oyunu!

Red Bull Leipzig'in Sörloth oyunu!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren 'da Sörloth için ısrarlar sürüyor. Bordo-mavilileri yaptığı teklifle ikna edemeyen Alman ekibi; Sörloth ve ’ı araya sokarak transferi bitirmeye çalışıyor.

RB , Alexander Sörloth'tan vazgeçmiyor! Alman ekibi rakamsal konularda 'u ikna edemeyince farklı yollara başvurmaya başladı. Teknik direktör Nagelsmann'ın net bir şekilde Sörloth'u istediğini açıklamasından sonra fiyat artıran Leipzig'in son teklifi de (18 milyon euro+4 milyon euro bonus olduğu söyleniyor) yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Alman yetkililerin bunun üzerine Sörloth'la görüşerek transferi için Trabzonspor'a baskı yapmasını istediği öğrenildi. Ayrıca oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 'a da teklif götürüldüğü belirlendi. Ancak İngiliz kulübü, Sörloth üzerinde kiralık oynadığı Trabzonspor'un da hak sahibi olduğunu söyledi. Leipzig'in bu hamlelerine kızan Trabzonspor ise 26 milyon euro isteğinde ısrar ediyor.

  1. 8.9.2020
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