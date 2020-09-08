Red Bull Leipzig'in Sörloth oyunu!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Sörloth için ısrarlar sürüyor. Bordo-mavilileri yaptığı teklifle ikna edemeyen Alman ekibi; Sörloth ve Crystal Palace’ı araya sokarak transferi bitirmeye çalışıyor.
RB Leipzig, Alexander Sörloth'tan vazgeçmiyor! Alman ekibi rakamsal konularda Trabzonspor'u ikna edemeyince farklı yollara başvurmaya başladı. Teknik direktör Nagelsmann'ın net bir şekilde Sörloth'u istediğini açıklamasından sonra fiyat artıran Leipzig'in son teklifi de (18 milyon euro+4 milyon euro bonus olduğu söyleniyor) yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Alman yetkililerin bunun üzerine Sörloth'la görüşerek transferi için Trabzonspor'a baskı yapmasını istediği öğrenildi. Ayrıca oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a da teklif götürüldüğü belirlendi. Ancak İngiliz kulübü, Sörloth üzerinde kiralık oynadığı Trabzonspor'un da hak sahibi olduğunu söyledi. Leipzig'in bu hamlelerine kızan Trabzonspor ise 26 milyon euro isteğinde ısrar ediyor.
- 8.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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