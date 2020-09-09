Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve Marlon...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavili ekibin yeni transferi Trondsen sakatlandı.

İDMANI YARIDA BIRAKTI!

TRT Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin yeni yıldızı Trondsen yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

MARLON'DAN DA KÖTÜ HABER!

Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek. Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.