Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve Marlon...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gerçekleştirilen antrenmanda 2 sakatlık birden yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Trondsen antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakırken bir diğer yeni transfer Marlon'dan da kötü haber geldi. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavili ekibin yeni transferi Trondsen sakatlandı.
İDMANI YARIDA BIRAKTI!
TRT Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin yeni yıldızı Trondsen yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
MARLON'DAN DA KÖTÜ HABER!
Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek. Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 20:42
- Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve Marlon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.