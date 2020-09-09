Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve Marlon... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve ...

Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Trondsen ve Marlon...

hazırlıklarını sürdüren 'da gerçekleştirilen antrenmanda 2 sakatlık birden yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Trondsen antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakırken bir diğer yeni 'dan da kötü haber geldi. İşte detaylar...

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'da sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavili ekibin yeni transferi Trondsen sakatlandı.

İDMANI YARIDA BIRAKTI!
Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin yeni yıldızı Trondsen yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu çekilecek 'dan sonra belli olacak.

MARLON'DAN DA KÖTÜ HABER!
Yeni transferlerden 'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek. Her iki oyuncunun da maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

Trabzonspor'da Trondsen şoku! Sakatlık...

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 20:42
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