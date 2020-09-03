Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Karadeniz derbisi heyecanı A spor'da!

- maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da!

’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala A Spor’da derbisi heyecanı yaşanacak… Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede her iki takımda yeni transferler sahne alacak.

'in şampiyonluk adayı yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan 'a konuk olacak.

Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın ile 04 Eylül 2020 Cuma günü 17:00'da A Spor'da…

  1. 03.09.2020
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