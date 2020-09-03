Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da!
Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala A Spor’da Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak… Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede her iki takımda yeni transferler sahne alacak.
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın ile 04 Eylül 2020 Cuma günü 17:00'da A Spor'da…
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı heyecanı canlı yayınla A Spor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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