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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Takımını sırtladı! 'tan müthiş performans

Takımını sırtladı! Alexander Sörloth'tan müthiş performans

'un başarılı golcüsü , başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. 2. hafta mücadelesinde karşısında 2 gol kaydeden Sörtloth Norveç'in galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Norveç grubun ikinci mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-1 gibi net bir skorla mağlup eden konuk ekip Norveç'te, Sörloth ve Haaland ikilisi maça adeta damga vurdu. 2'şer golle takımını sırtlayan başarılı oyuncular takımına 3 puanı getirdi.

3. dakikada Mohamed Elyounoussi ile perdeyi açan Norveç'te, 7. dakikada yıldız golcü Haaland sahneye çıktı. Haaland'ın ardından 19 ve 47. dakikalarda skoru 4-1'e getiren 'un başarılı golcüsü Sörtloh'un ardından Haaland 58. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Kuzey İrlanda'nın tek golünü ise 6. dakikada P. McNair kaydetti.

Öte yandan Norveç'te 'ın geçtiğimiz haftalarda Olimpiakos'tan kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoiu'de 79 dakikada sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu da başarılı performansını 1 asistle süsledi.

Bu skorla Norveç gruptaki ilk galibiyetini alırken, ilk 2 hafta sonunda topladığı 3 puanla 3. sıraya yerleşti. Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

  1. 07.09.2020
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