Takımını sırtladı! Alexander Sörloth'tan müthiş performans
Trabzonspor'un başarılı golcüsü Alexander Sörloth, başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. UEFA Uluslar Ligi 2. hafta mücadelesinde Kuzey İrlanda karşısında 2 gol kaydeden Sörtloth Norveç'in galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Norveç grubun ikinci mücadelesinde deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-1 gibi net bir skorla mağlup eden konuk ekip Norveç'te, Sörloth ve Haaland ikilisi maça adeta damga vurdu. 2'şer golle takımını sırtlayan başarılı oyuncular takımına 3 puanı getirdi.
3. dakikada Mohamed Elyounoussi ile perdeyi açan Norveç'te, 7. dakikada yıldız golcü Haaland sahneye çıktı. Haaland'ın ardından 19 ve 47. dakikalarda skoru 4-1'e getiren Trabzonspor'un başarılı golcüsü Sörtloh'un ardından Haaland 58. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Kuzey İrlanda'nın tek golünü ise 6. dakikada P. McNair kaydetti.
Öte yandan Norveç'te Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda Olimpiakos'tan kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoiu'de 79 dakikada sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu da başarılı performansını 1 asistle süsledi.
Bu skorla Norveç gruptaki ilk galibiyetini alırken, ilk 2 hafta sonunda topladığı 3 puanla 3. sıraya yerleşti. Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Takımını sırtladı! Alexander Sörloth'tan müthiş performans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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