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30 Ağustos 2020, Pazar
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Genç Hüseyin güven verdi

Genç Hüseyin güven verdi

Bordo-mavili ekibin stoperi yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti.

Bordo-mavili ekibin stoperi yaptığı hatalarla bazı maçlarda tepki çekmişti. Ancak 22 yaşındaki savunmacı, yeni hoca Newton'ın takımda en beğendiği isimlerden. İngiliz çalıştırıcı onun ilk hamlesini beğeniyor. Pozisyon alma sıkıntılarını gidermek için özel olarak çalıştırıyor.
  1. 30.8.2020
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