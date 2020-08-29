Sosa'dan sonra Trabzonspor'un yeni kaptanı Uğurcan Çakır oldu

Uzun süre Onur Recep Kıvrak'ın kaptanığını yaptığı Trabzonspor'da, son olarak takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa kaptanlık görevini yürütüyordu.

Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Pereira'nın kaptan olacağı iddia edilmişti. Fakat Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sahaya kaptan olarak Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır çıktı.

Bordo-mavililerde Uğurcan'ın ardından Pereira'nın ikinci kaptan olması bekleniyor.



