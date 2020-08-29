Sosa'dan sonra Trabzonspor'un yeni kaptanı Uğurcan Çakır oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sosa'dan sonra 'un yeni kaptanı oldu

Sosa'dan sonra Trabzonspor'un yeni kaptanı Uğurcan Çakır oldu

'da Sosa'nın ayrılığının ardından kamptanlık bazubandını kimin takacağı merak konusu olmuştu. ile oynanan hazırlık maçında bordo-mavililerde kaptan olarak sahaya çıktı.

Uzun süre 'ın kaptanığını yaptığı 'da, son olarak takımdan ayrılarak 'ye transfer olan Arjantinli futbolcu kaptanlık görevini yürütüyordu.

Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Pereira'nın kaptan olacağı iddia edilmişti. Fakat ile oynanan karşılaşmada sahaya kaptan olarak Trabzonspor'un başarılı kalecisi çıktı.

Bordo-mavililerde Uğurcan'ın ardından Pereira'nın ikinci kaptan olması bekleniyor.


  1. 29.08.2020
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