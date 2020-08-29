Sosa'dan sonra Trabzonspor'un yeni kaptanı Uğurcan Çakır oldu
Trabzonspor'da Sosa'nın ayrılığının ardından kamptanlık bazubandını kimin takacağı merak konusu olmuştu. Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında bordo-mavililerde Uğurcan Çakır kaptan olarak sahaya çıktı.
Uzun süre Onur Recep Kıvrak'ın kaptanığını yaptığı Trabzonspor'da, son olarak takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa kaptanlık görevini yürütüyordu.
Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Pereira'nın kaptan olacağı iddia edilmişti. Fakat Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sahaya kaptan olarak Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır çıktı.
Bordo-mavililerde Uğurcan'ın ardından Pereira'nın ikinci kaptan olması bekleniyor.
- 29.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosa'dan sonra Trabzonspor'un yeni kaptanı Uğurcan Çakır oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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