Osorio bitti bitiyor
Portekiz basını yazdı: Trabzonspor, Osorio transferinde sona yaklaştı. 26 yaşındaki stoper kiralık olarak geliyor.
Karadeniz temsilcisi orta saha ve stopere takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri de Yordan Osorio. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Portekiz kulübünün de bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi.
OYUNCU İSTİYOR
Yordan Osorio, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisine baştan beri sıcak yaklaşıyor. 26 yaşındaki Venezuelalı futbolcu, Karadeniz ekibiyle Porto'nun anlaşmasını bekliyor. Portekiz basınına göre bu görüşmeler kısa süre içinde olumlu şekilde sonuçlanacak ve Osorio, Trabzonspor'un yolunu tutacak. Böylece Fırtına sol bek Marlon'dan sonra savunmaya ikinci takviyesini yapmış olacak.
Marcone'de sorun
Trabzonspor, orta sahasına Boca Juniors'tan İvan Marcone'yi istiyordu. İki kulüp arasında 10 gündür satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde görüşmeler sürüyordu. Ancak TYC'nin haberine göre Arjantin kulübü fikir değiştirdi. Sadece satabileceklerini belirttiler.
Hugo bekleyişi
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği stoper Vitor Hugo için Palmeiras ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Eddie Newton, 29 yaşındaki futbolcu sol ayağını raket gibi kullandığı için Hugo'yu takımında görmeyi çok istiyor. Kiralama görüşmeleri devam ediyor.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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