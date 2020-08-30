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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Transferi yazdılar! Trabzonspor Osorio'yu bitiriyor

Osorio bitti bitiyor

Osorio bitti bitiyor

Portekiz basını yazdı: , Osorio transferinde sona yaklaştı. 26 yaşındaki stoper kiralık olarak geliyor.

temsilcisi orta saha ve stopere takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri de . Portekiz basınında çıkan haberlere göre , 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Portekiz kulübünün de bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi.

OYUNCU İSTİYOR

Yordan Osorio, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisine baştan beri sıcak yaklaşıyor. 26 yaşındaki Venezuelalı futbolcu, Karadeniz ekibiyle Porto'nun anlaşmasını bekliyor. Portekiz basınına göre bu görüşmeler kısa süre içinde olumlu şekilde sonuçlanacak ve Osorio, Trabzonspor'un yolunu tutacak. Böylece Fırtına sol bek Marlon'dan sonra savunmaya ikinci takviyesini yapmış olacak.

Marcone'de sorun

Trabzonspor, orta sahasına 'tan İvan Marcone'yi istiyordu. İki kulüp arasında 10 gündür satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde görüşmeler sürüyordu. Ancak TYC'nin haberine göre Arjantin kulübü fikir değiştirdi. Sadece satabileceklerini belirttiler.

Hugo bekleyişi

Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği stoper Vitor Hugo için Palmeiras ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Eddie Newton, 29 yaşındaki futbolcu sol ayağını raket gibi kullandığı için Hugo'yu takımında görmeyi çok istiyor. Kiralama görüşmeleri devam ediyor.

  1. 30.8.2020
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