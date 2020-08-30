Trabzonspor hazır değil!

Sezonun ilk hazırlık maçında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen sezonki kabusu yaşadı. Öne geçtiği maçlarda rakiplerine kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan Karadeniz devi dün A SPOR'un naklen yayınladığı karşılaşmada Samsunspor'a konuk oldu. Skor kadar oynanan futbol ve yeni transferler merak ediliyordu. Yenilerden Flavio, Trondsen, biraz da Edgar Le kendini gösterebildi. Plaza ve Marlon fiziksel olarak hazır görünmediler.

RAKİP ERZURUM

Maçta ilk ciddi fırsatı Trabzonspor yakaladı. 21'de Pereira müthiş getirdi, Sörloth 3 metreden auta yolladı. 30'da Ahmethan, 36'da Oğuz şansını denedi, Uğurcan geçit vermedi. Bordo- mavililer 50'de Edgar Le'nin golüyle 1-0 öne geçti. 54'te savunmadaki yerleşim probleminden yararlanan Enes skoru 1-1 yaptı. 88'de Serkan Asan penaltıya sebep oldu. Samsunspor, Kubilay'ın golüyle maçı 2-1 kazandı. Fırtına, 5 Eylül'de BB Erzurumspor ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

NASIL OYNADILAR?

FLAVIO

Orta sahada çok dinamikti. Güçlü ve sürekli oyuna konsantre. Tam bir top hırsızı. Pres gücü yüksek. Hücumda basit ve dikine oynadı.

EDGAR IE

İkinci devre sahne aldı. Guilherme'nin ortasında güzel bir kafa golü attı. Sade ama akıllı bir oyun tarzı var.

MARLON

Henüz hazır değil. Kendisinden beklenilen bindirmeleri yapamadı. Yenilen golde kademeye geç geldi.

KEREM

Müthiş bir yetenek. Bilekleri çok yumuşak. Pasları milimetrik. En önemli eksiği fiziği. Bunu geliştirirse gelecekte ilk 11 oyuncusu olabilir.

TRONDSEN

Çok çalışkan. Orta sahada oyun görüşü yüksek. Henüz ilk maçta kalitesini gösterdi. Futbol aklı ve topa hakimeyi mükemmel seviyede.

PLAZA

Potansiyeli olduğu belli ancak fiziksel olarak hazır durumda değil. Bulduğu boş alanlarda istediği deparları atamadı.

GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Flavio maç sonu şöyle konuştu: "Büyük takımların büyük hedefleri olur. Burada büyük işler yapacağız. Ben de katkıda bulunacağım. Skor üzücü ama takım olarak hazırlıklarımız iyi gidiyor. Burası büyük kulüp. Böyle takımlarda oynama şansı her zaman gelmez"

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da sahaya kaptan olarak Uğurcan Çakır çıktı.

Eddie Newton maça iki sol ayaklı stoper Furkan ve Campi ile başladı.

Karadeniz ekibinde başkan Ağaoğlu tribündeydi.

Nwakaeme 10 numara pozisyonunda oynadı. Kanattaki kadar rahat değildi.

Salih, Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

36 yaşındaki sağ bek Pereira ve Flavio, fizik olarak en hazır isimlerdi.



NEWTON: HERKESİ GÖRDÜM

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. İngiliz çalıştırıcı "Bizim için iyi bir antrenman oldu. Tüm oyuncuların maç performansını gördüm. Genç oyuncuları gözlemledim. Genel olarak iyi bir fırsat olarak değerlendiriyorum" dedi.