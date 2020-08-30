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30 Ağustos 2020, Pazar
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Pereira’dan kaçış yok

Pereira’dan kaçış yok

tam bir şaka makinesi. Portekizli sağ bek, yolculuğu sırasında yeni Flavio'nun uyuya kalmasını affetmedi.

tam bir şaka makinesi. Portekizli sağ bek, yolculuğu sırasında yeni Flavio'nun uyuya kalmasını affetmedi. 36 yaşındaki futbolcu, Brezilyalı orta saha oyuncunun bu anlarını keyifli bir şekilde videoya alarak İnstagram hesabına yükledi. Yine beğeni rekorları kırdı.
  1. 30.8.2020
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