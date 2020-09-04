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04 Eylül 2020, Cuma
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Bir iyi bir kötü!

Bir iyi bir kötü!

Fırtına'da Koronavirüs testinde sonuçları pozitif çıkan Doğan Erdoğan ve 'ndan haber geldi.

Fırtına'da Koronavirüs testinde sonuçları pozitif çıkan Doğan Erdoğan ve 'ndan haber geldi. Doğan'ın 15 gün sonra yapılan ikinci testi negatif çıkarken, Bilal'in testinin ise tekrar pozitif çıktığı kaydedildi. İki oyuncuya 7 gün sonra tekrar test yapılacağı bildirilirken, sonuçlara göre takımla birlikte çalışmalara başlayacakları dile getirildi.
  1. 4.9.2020
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