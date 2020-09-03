Vitor Hugo: Gitmek istiyorum
Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Trabzonspor'un gündeminde bulunan Vitor Hugo kulübüne takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Vitor Hugo, Palmeiras'ın başta kabul ettiği satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinden çark etmesine tepkili. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Gitmek istiyorum" diyerek kullanarak Brezilya ekibinden ayrılma düşüncesini tekrarladı. Vitor Hugo, teknik direktör Wanderlei Luxemburgo'nun 4. tercihi durumunda.
- 3.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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