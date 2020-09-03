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03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Vitor Hugo: Gitmek istiyorum

: istiyorum

Vitor Hugo: Gitmek istiyorum

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden 'un gündeminde bulunan kulübüne takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

'un kadrosuna katmak istediği , Palmeiras'ın başta kabul ettiği satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinden çark etmesine tepkili. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, " istiyorum" diyerek kullanarak ekibinden ayrılma düşüncesini tekrarladı. Vitor Hugo, teknik direktör 'nun 4. tercihi durumunda.

  1. 3.9.2020
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