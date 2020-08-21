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21 Ağustos 2020, Cuma
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Hosseini’ye ilgi var

Hosseini’ye ilgi var

'un öncesi göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan ile ilgilenen en ciddi kulüp .

'un öncesi göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan ile ilgilenen en ciddi kulüp . İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sürdürüyor. İranlı oyuncunun Sampdoria ile görüştüğü 'ya gitme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoper geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol attı.
  1. 21.8.2020
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