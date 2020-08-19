Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya teşekkür!
Trabzonspor, takımdan ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz.
Teşekkür | José Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. @josesosaok pic.twitter.com/SSmt8pfsqF— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 19, 2020
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 21:52
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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