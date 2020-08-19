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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan Jose Sosa'ya teşekkür!

Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya teşekkür!

, takımdan ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 21:52
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