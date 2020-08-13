Marlon Trabzonspor'da

Bordo-mavililer transfer harekatını sürdürüyor. Karadeniz devinin renklerine bağladığı son isim Marlon Rodrigues Xavier oldu. 23 yaşındaki sol bek için Fluminense ile kıran kırana pazarlıklar yapan Trabzonspor sonunda istediğini aldı. Brezilya ekibinin inadını kıran başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi Marlon transferini tamamladı. Fluminense, oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattıktan sonra genç futbolcusunu Trabzonspor'a kiraladı. Bordomavililer de gece yarısı operasyonu ile bu gelişmeyi taraftarına duyurdu.

OPSİYONU BELLİ OLDU

Trabzonspor, Marlon ile anlaşma şartlarını açıkladı. Bordomavililer, 23 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 1+3 yıllık kontrat yaptı. İlk yıl Karadeniz ekibinde kiralık oynayacak futbolcu için Fluminense'ye 150 bin euro ödenecek. Bordo- mavililer ilk yılın sonunda satın alma opsiyonunu kullanmak isterse Brezilya kulübüne 2 milyon euro daha ödeyerek Marlon'un bonservisini alabilecek. Bu arada bonservisi alınıp, başka bir kulübe transfer olursa da Brezilya ekibi Fluminense'ye tutarın yüzde 10'u verilecek.