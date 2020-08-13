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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor 17 Ağustos’ta sahaya iniyor

’ta sahaya iniyor

17 Ağustos’ta sahaya iniyor

hazırlıklarıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

hazırlıklarıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bordo-mavililer, 2020-21 sezonu çalışmalarını Pazartesi günü başlayacak. Önce genç oyuncular testlere girecek. Ardından A Takımı oyuncularına testler uygulanacak.
  1. 13.8.2020
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