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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Seneye bu iş olacak

Seneye bu iş olacak

ekibinin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, geride kalan sezonda şampiyonluğu 'e küçük hatalarla kaybettiklerini söyledi.

ekibinin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, geride kalan sezonda şampiyonluğu 'e küçük hatalarla kaybettiklerini söyledi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "Göreceksiniz seneye bu iş olacak. Kupa 'a gelecek" diye konuştu.
  1. 13.8.2020
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