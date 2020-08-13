Hosseini için 5 milyon euro - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Hosseini için 5 milyon euro

Hosseini için 5 milyon euro

Hosseini için 5 milyon euro

Bordo-mavililerde iyi teklif alması halinde gönderilecek isimlerden biri de .

Bordo-mavililerde iyi teklif alması halinde gönderilecek isimlerden biri de . İranlı stopere Sampdoria talip. 23 yaşındaki futbolcu için başkan Ahmet Ağaoğlu 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak pazarlıklar sonucu rakamı biraz aşağı çekmeyi düşünüyor.
  1. 13.8.2020
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