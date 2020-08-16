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16 Ağustos 2020, Pazar
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Mikel Stoke’a gitti

Mikel Stoke’a gitti

Sezon oynanırken ekibinden ayrılan 'in yeni adresi belli oldu. 'un eski orta saha oyuncusu ile el sıkıştı.

Sağlık kontrollerinden geçen 32 yaşındaki futbolcu resmi imzayı atacak. Obi Mikel böylece geçen sezon Fırtına'nın kiraladığı Badou Ndiaye ile bu kez de 'de buluştu.

  1. 16.8.2020
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