Mikel Stoke’a gitti
Sezon oynanırken Karadeniz ekibinden ayrılan John Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Trabzonspor'un eski orta saha oyuncusu Stoke City ile el sıkıştı.
Sağlık kontrollerinden geçen 32 yaşındaki futbolcu resmi imzayı atacak. Obi Mikel böylece geçen sezon Fırtına'nın kiraladığı Badou Ndiaye ile bu kez de Stoke City'de buluştu.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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