Newton'dan Jönsson'a ret!

Konyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile Trabzonspor'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi. İngiliz hocanın, Danimarkalı ön liberoyu "Sistemimize uygun değil, o bölgede daha hırçın bir oyuncu istiyorum" sözleriyle reddettiği kaydedildi.