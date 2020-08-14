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14 Ağustos 2020, Cuma
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'dan Jönsson'a ret!

Newton'dan Jönsson'a ret!

ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile 'a önerilen Jönsson'a teknik patron 'dan veto geldi.

ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile 'a önerilen Jönsson'a teknik patron 'dan veto geldi. İngiliz hocanın, Danimarkalı ön liberoyu "Sistemimize uygun değil, o bölgede daha hırçın bir oyuncu istiyorum" sözleriyle reddettiği kaydedildi.

  1. 14.8.2020
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