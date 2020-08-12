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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı! 1+3 yıl...

Son dakika... 'da!

Son dakika... Marlon Rodrigues Xavier Trabzonspor'da!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililer yeni transferini resmi siteden yaptığı duyuruyla paylaştı. İşte detaylar...

çalışmalarına tüm hızıyla devam eden bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin resmi kanallardan yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu 'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Oyuncunun 2.000.000.- satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 sezonu için 480.000.-EUR

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 12:39
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