Trabzonspor Brezilyalı stoper Nino'yu gündemine aldı
Savunma hattını baştan aşağı yenilemeyi düşünen Trabzonspor, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino'yu gündemine aldı. Brezilya basını "Trabzonspor birkaç gün içinde Fluminense'ye resmi teklifini sunacak" yazdı.
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun son bölümünde savunma hattındaki ciddi hatalar nedeniyle kritik puanlar kaybetmişti. Öne geçtiği karşılaşmalarda sürekli geri düşerek şampiyonluğu yitirmişti. Karadeniz temsilcisi savunmasını sil baştan yenilemeyi düşünüyor. Sağ beki Joao Pereira-Serkan Asan ikilisiyle götürmeyi planlayan Trabzonspor, savunmanın solu için de Hojer veya Marlon'dan birini renklerine bağlayacak. Yeni teknik direktör Eddie Newton stoper ikilisini de yenilemeyi planlıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Trabzonspor cephesinde bunlar yaşanırken, Brezilya'dan ilginç bir haber geldi. Brezilya basını, Karadeniz temsilcisinin sol bek Marlon gibi yine Fluminense'de oynayan genç stoper Nino'yu da gündemine aldığını yazdı. Haberde bordomavili ekibin ilgisini belirttiği ancak henüz resmi teklifini iletmediği, birkaç gün içinde önerisini sunacağı kaydedildi. Transferle ilgili detaylar da paylaşıldı. Trabzonspor'un 23 yaşındaki savunma oyuncusu için Brezilya ekibi Fluminense'ye 2 milyon euro önereceği belirtildi.
ÖZELLİKLERİ
PAS: Nino pas konusunda bir orta saha kadar yetenekli. Kısa paslarda hiç bir sorun yaşamıyor. Uzun pasları milimetrik. 40-50 metreye rahatlıkla nokta atışı pas atabiliyor.
TOP KAPMA: Sürekli oyunun içinde. Bu sebeple bire bir savunması çok kuvvetli. Kolay şekilde top kapabiliyor.
HAVA TOPLARI: Boyu 1.88. Uzun boyuna sıçrama yeteneği de eklenince hava toplarında savunmada güven veriyor, hücumda rakibi tehdit ediyor.
POZİSYON ALMA: Yaşı 23. Oyun olarak tam olgunluğa ulaşmasa da pozisyon bilgisi yüksek. Sahada genelde doğru yerde durduğu için hata sayısı da düşüyor.
KART SAYISI: Nino oynadığı bölge gereği kart görmeye çok açık. Ancak dikkatli bir savunma oyuncusu olan Nino'nun kart sayısı düşük. Takımını bu sebeple eksik bırakmıyor.
CESARET: Sahada genel tavrı oldukça soğukkanlı. Ancak risk alınması gereken durumlarda çok cesur. Çekinmeden en doğru hamleyi yapabiliyor.
HIZ: Uzun boyuna rağmen yavaş bir futbolcu değil. İlk hamlesi güçlü.
TEKNİĞİ: Brezilya genlerini taşıyan bir stoper. Pres yese de deparla aralarından çıkıyor.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor Brezilyalı stoper Nino'yu gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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