Ajeti önerildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ajeti önerildi

Ajeti önerildi

Ajeti önerildi

Menajerler, Celtic’in ilgilendiği İsviçreli golcü Ajeti'yi ’a teklif etti. Fırtına, 23 yaşındaki forvetin şartlarını araştırıyor.

temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için uğraşırken ilginç bir isim gündeme geldi. Menajerler, 'ın forveti Albian Ajeti ismini bordomavili yönetimin önüne koydu. İngiliz ekibinin 8.7 milyon euro ödeyerek geçtiğimiz sezon Basel'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcu, 'de istediği süreleri bulamamıştı. West Ham, Ajeti'yi daha fazla forma giyeceği bir kulübe kiralamayı düşünüyor. Celtic, İsviçreli forvetle yakından ilgilenirken, menajerler için de devreye girdi. Fırtına oyuncunun şartlarını araştırıyor. Kısa süre içinde West Ham United'a kiralama teklifi gidebilir.
Yunus Emre SEL

AİLECEK FUTBOLCU
Ajeti ailesi tam bir futbolcu fabrikası. Ağabeyi Arlind Ajeti, Vejle'de, ikizi Adonis ise St. Gallen'de forma giyiyor.

  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ajeti önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA