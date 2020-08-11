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11 Ağustos 2020, Salı
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Sosa ile son kez

Sosa ile son kez

, sözleşmesi sona eren Tangocu ile son bir görüşme daha yapacak. Bu temasın ardından net kararını açıklayacak.

Fırtına'da ile tamam mı devam mı bu hafta içerisinde belli oluyor. Bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi biten Arjantinli yıldızın durumu netleşiyor. temsilcisi pandemi öncesi 35 yaşındaki oyuncuya 2 milyon 250 bin euro'luk teklif sunmuştu. Ancak gelirler düşünce da bu rakamı 1 milyon 750 bin euro'ya çekmişti. Yönetim, Sosa ile bu hafta bu rakam üzerinden son kez masaya oturacak, net kararını bildirmesi istenecek. Bu görüşmenin ardından da Sosa'lı veya Sosa'sız yol haritası belirlenecek.
  1. 11.8.2020
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