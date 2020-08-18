Milan'dan Abdülkadir Ömür için resmi hamle! İşte yapılan resmi teklif
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor. Birçok takımın göz hapsinde olan 21 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi Milan resmi teklifini yaptı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Ajansspor'un haberine göre, kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor'a 20 milyon euro +bir sonraki satışından %10 pay şeklinde resmi transfer teklifini sundu.
Milan'ın resmi teklifinde 10 milyon euro'nun nakit, 10 milyon euro'nun ise Kasım ayında ödeneceği bilgisi yer aldı.
Geçen sezon Trabzonspor'da 21 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 4 gol ile 3 asist kaydetti.
"ONU TRABZON'DAN ALMAK KOLAY DEĞİL"
Öte yandan Abdülkadir'in İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi ülke basına yaptığı açıklamada, "Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor Başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak İtalya'dan ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz" dedi.
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan'dan Abdülkadir Ömür için resmi hamle! İşte yapılan resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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