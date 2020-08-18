Milan'dan Abdülkadir Ömür için resmi hamle! İşte yapılan resmi teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Ajansspor'un haberine göre, kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor'a 20 milyon euro +bir sonraki satışından %10 pay şeklinde resmi transfer teklifini sundu.

Milan'ın resmi teklifinde 10 milyon euro'nun nakit, 10 milyon euro'nun ise Kasım ayında ödeneceği bilgisi yer aldı.

Geçen sezon Trabzonspor'da 21 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 4 gol ile 3 asist kaydetti.

"ONU TRABZON'DAN ALMAK KOLAY DEĞİL"

Öte yandan Abdülkadir'in İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi ülke basına yaptığı açıklamada, "Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor Başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak İtalya'dan ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz" dedi.