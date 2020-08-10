Savunmaya duvar örecek! Trabzonspor'a sambacı stoper
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da gözler tamamen stoper mevkisine çevrildi. Savunma tandemini iyi kurmayı amaçlayan bordo-mavili takım, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, Nino'ya teklif götürecek. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Hücumsal anlamda çok iyi bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da savunmada yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti. Stiven Plaza ve Anders Trondsen ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma bloğunu sağlam kurmayı amaçlayan Trabzonspor, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.
FIRTINA'YA SAMBACI STOPER!
Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Fluminense'nin Brezilyalı stoperi Nino'yu gündemine aldı.
Brezilya basınında Lance'nin haberine göre Trabzonspor yönetiminin Fluminense'ye ilk teklifinin 2-3 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.
Fluminense'de forma giyen Nino, 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Nino, Criciuma kulübünden 1.1 milyon euro'ya Fluminense'ye transfer olmuştu. 1.88 boyundaki Nino'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Savunmaya duvar örecek! Trabzonspor'a sambacı stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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