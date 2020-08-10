Savunmaya duvar örecek! Trabzonspor'a sambacı stoper - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Savunmaya duvar örecek! 'a sambacı stoper

Savunmaya duvar örecek! Trabzonspor'a sambacı stoper

çalışmalarına son sürat devam eden 'da gözler tamamen stoper mevkisine çevrildi. Savunma tandemini iyi kurmayı amaçlayan bordo-mavili takım, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, 'ya teklif götürecek. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Hücumsal anlamda çok iyi bir sezonu geride bırakan 'da savunmada yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti. Stiven Plaza ve Anders Trondsen ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma bloğunu sağlam kurmayı amaçlayan Trabzonspor, rotayı 'ya kırdı.

FIRTINA'YA SAMBACI STOPER!
Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Fluminense'nin Brezilyalı stoperi 'yu gündemine aldı.

basınında Lance'nin haberine göre Trabzonspor yönetiminin Fluminense'ye ilk teklifinin 2-3 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.

Fluminense'de forma giyen Nino, 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Nino, Criciuma kulübünden 1.1 milyon euro'ya Fluminense'ye olmuştu. 1.88 boyundaki Nino'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.

  1. 10.08.2020
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