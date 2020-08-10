Savunmaya duvar örecek! Trabzonspor'a sambacı stoper

Hücumsal anlamda çok iyi bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da savunmada yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirmişti. Stiven Plaza ve Anders Trondsen ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde gözler stoper transferine çevrildi. Savunma bloğunu sağlam kurmayı amaçlayan Trabzonspor, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

FIRTINA'YA SAMBACI STOPER!

Trabzonspor yönetimi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Fluminense'nin Brezilyalı stoperi Nino'yu gündemine aldı.

Brezilya basınında Lance'nin haberine göre Trabzonspor yönetiminin Fluminense'ye ilk teklifinin 2-3 milyon euro civarında olacağı öne sürüldü.





Fluminense'de forma giyen Nino, 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Nino, Criciuma kulübünden 1.1 milyon euro'ya Fluminense'ye transfer olmuştu. 1.88 boyundaki Nino'nun transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.