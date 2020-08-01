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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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İmparator Sörloth! 'i salladı

İmparator Sörloth! Süper Lig'i salladı

Sezonu ’nı kazanarak tamamlayan devinde tam anlamıyla kasırgasını esti. ’de gol kralı oldu, istatistikleri alt üst etti, rekorları parçaladı.

finalinde Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı gol ve yaptığı asist ile takımının kupayı elde etmesinde büyük pay sahibi olan, ligde de 24 golle gol krallığı unvanını kazanan Sörloth, kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. Sezon başında 'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli forvet, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada 7, Avrupa kupalarında ise 8 mücadelede 2 gol olmak üzere 49 müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki yıldız, bir sezonda en fazla gol atan yabancı olarak da kulüp tarihine geçti.

ALTIN DÖNEMİNİ YAŞADI
1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, toplamda 41 müsabakada 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, devinde 24 golle kariyerinin en skorer dönemini geçirdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 33 gol atan 1.94'lük kule, 2017- 18 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

KUPADA DA DURMADI
Sörloth, kupaya 5. turdan katılan 'un Altay ile oynadığı karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırdı. Kupada sadece son 16 turunda Denizlispor'a gol atamayan Norveçli, BB ile oynanan çeyrek final ilk maçında 2 kez sahne aldı. Sörloth, yarı finalde Fenerbahçe ile yapılan iki derbide üç kez fileleri sarsarak takımının finale çıkmasında etkili oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Alanya ile oynanan finalde de bir gol atarak kupada takımına önemli katkı sağladı.

TAKIMIN 5. KRALI
24 yaşındaki Sörloth, 'de 24 golle kral oldu. Sörloth, Necmi Perekli, , Gürcü oyuncu Şota ve 'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren 5. isim oldu... Fırtına'da ikinci kez yabancı bir futbolcu krallık mutluluğu yaşarken, Sörloth ile Karadeniz ekibi, ligde 8 sezon sonra gol kralı çıkardı. Sörloth, Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle ilk sırada yer aldı

EN İSTİKRARLI FUTBOLCU
Sezon başında 'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu , ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig olmak üzere toplam 49 resmi maçta 33 gole imza atan Sörloth, takımda en çok forma giyen oyuncusu da oldu. Başarılı forvet bir sezonda en çok fileleri sarsan yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçerken, takımın en çok asist yapan ismi ise kaptan Josa Sosa oldu.

LİGDE 42 PUANLIK KATKI
Fırtına, Sörloth'un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, Norveçli yıldızın gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti.

  1. 1.8.2020
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