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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor 9’uncu kez müzesinde

9’uncu kez müzesinde

9’uncu kez müzesinde

devi, 'in bitimine iki hafta kala şampiyonluk iddiasını kaybederken, Ziraat 'nı ise kazanarak teselli buldu.

devi, 'in bitimine iki hafta kala şampiyonluk iddiasını kaybederken, Ziraat 'nı ise kazanarak teselli buldu. Bordo-mavililer sırasıyla kupada Altay, Denizlispor, BB Erzurumspor, F.Bahçe ve finalde ise Aytemiz engellerini aşarak 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
  1. 1.8.2020
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