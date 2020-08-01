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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kartta beşinci

Kartta beşinci

'de sarı ve sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

'de sarı ve sıralamasında beşinci sırada yer aldı. ekibi 68 ve 5 kırmızı kart gördü. 8'şer sarı kartla takımda en çok sarı kart gören oyuncular ve Campi oldu. Kırmızı kartlarda ise Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth, Hosseini ve takımdan ayrılan Avdijaj gördü.
  1. 1.8.2020
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