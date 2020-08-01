30 puan kaybetti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor 30 puan kaybetti

30 puan kaybetti

30 puan kaybetti

Fırtına, bu sezon 'de öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığından dolayı 30 puan kaybederek şampiyonluk hayallerini başka bir sezona bıraktı.

Fırtına, bu sezon 'de öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığından dolayı 30 puan kaybederek şampiyonluk hayallerini başka bir sezona bıraktı. Bordo-mavililer, özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlara karşı oynadığı maçlarda sekiz puan kaybederek taraftarını üzdü.
  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

30 puan kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA