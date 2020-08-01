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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Avrupa’da savaştı

Avrupa’da savaştı

Dört sezon aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, play-off maçlarında ve takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

Dört sezon aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, play-off maçlarında ve takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi. C grubunda yer alan ekibi; Getafe, Basel ve 'ın yer aldığı grupta beş mağlubiyet ve bir beraberlik alarak bir üst tura çıkamadı.
  1. 1.8.2020
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