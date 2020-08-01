3 kulvarda 110 gol

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 24 gol, Avrupa kupalarında da 10 maçta 10 gol olmak üzere, toplam 53 resmi karşılaşmada rakip fileleri 110 kez havalandırmayı başardı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sezonu 76 golle en skorer takımı olarak tamamladı.



BEŞ FUTBOLCU YÜKÜ ÇEKTİ

Bordo-mavililerin 110 golünün 78'ini Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak ve Ekuban attı. Sörloth, 49 maçta attığı 33 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Bu futbolcuyu Nwakaeme (14), Sosa (11), 10'ar golle de Novak ve Ekuban takip etti.



24 YILIN EN İYİSİ

Karadeniz devi, 76 golle ligde son 24 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bordo-mavili takım, en son ligi ikinci sırada bitirdiği 1995-96'da 79 kez rakip fileleri havalandırmıştı.



SÜPER LİG'DE SADECE TEK MAÇTA SUSTU

Fırtına, ligde 34 haftanın sadece 1'inde gol kaydedemedi. Bordo-mavililer, ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenildiği karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, kupada ise 9 maçın 1'ini golsüz tamamladı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda normal süresi 2-0'lık sonuçla biten ve penaltı atışlarıyla elediği Yukatel Denizlispor karşısında gol kaydedemedi.



9 SENENİN ZİRVESİNDE

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Fırtına, 34 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk iddiasını yitiren bordo-mavililer elde ettiği 65 puan ile Başakşehir'in 4 puan gerisinde sezonu tamamlayarak ligi 9. kez ikinci sırada tamamladı. Ligde 76 gol atan Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 42 gol gördü.