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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gerekçesi inceleniyor

Gerekçesi inceleniyor

Bordo-mavili kulüp, 'ın ret kararı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulüp, 'ın ret kararı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde: "'nın 3 2020 tarihinde vermiş olduğu 'Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men' kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti. CAS'ın resmi sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır. CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2.5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir."
  1. 1.8.2020
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