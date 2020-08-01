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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fırtına hocasını bekliyor

Fırtına hocasını bekliyor

ve ekibi, çalışmalara başladı.

devinde belirsizliğinin kupa finalinin ardından sonuçlandırılması bekleniyordu. Ancak CAS'ın verilen bir yıllık men cezasını onamasının ardından büyük şok yaşayan bordo-mavili yönetim, bütün dikkatini o yöne verdi. Gerekçeli kararı incelemeye alan avukatlar, ardından İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuru yapmayı planlıyor. Daha önce iki kez görüşülen ve her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör 'nın ekibini topladığı ve çalışmalar yaptığı öğrenilirken, kupa kazanan antrenör Newton'un da takımda tutulması bekleniyor. Kısa bir süre sonra hoca sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
  1. 1.8.2020
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