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31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Çifte standarda devam... Türk düşmanı CAS!

Çifte standarda devam... Türk düşmanı !

Çifte standarda devam... Türk düşmanı CAS!

Yıllardır Fransız ve İngiliz kulüpleri karşısında kuzu gibi davranan , konu Türk kulüpleri olduğunda haksız ve adaletsiz karar veriyor. Son olarak 'un itirazını reddeden , çifte standardını sürdürmeye devam etti.

Zıraat finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıllık hasreti bitiren ve milyonlarca taraftarını mutlu eden , dün 'tan şok haber geldi. 'nın Trabzonspor'a finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 1 yıl men cezası vermesinin ardından CAS'a başvurmuştu. CAS dün yaptığı açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

M. CITY VE MILAN'I AFFETMİŞTİ

Aynı CAS, çok daha ağır ihlallerle iki yıl ceza alan ve bir yıl men edilen Milan'ın cezalarını ise affetmişti. Avrupa kulüpleri karşısında kuzu gibi davranan CAS hakimleri, konu Türk takımları olunca ise şahin kesiliyor. Son zamanlarda herhangi bir Türk takımının CAS davasında mutlu sonuçla ayrıldığı gözükmüyor. Bir sürü skandala karışan CAS'a güven kalmadı.

  1. 31.7.2020
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