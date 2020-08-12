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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Taramalar başlıyor

Taramalar başlıyor

ekibi sahaya inmek için gün sayıyor. bu hafta sağlık taramalarına başlanacak. 'ta açacak bordomavililerde önce genç oyuncular sağlık taramalarına girecek. Ardından as oyuncular testten geçirilecek.

ekibi sahaya inmek için gün sayıyor. bu hafta sağlık taramalarına başlanacak. 'ta açacak bordomavililerde önce genç oyuncular sağlık taramalarına girecek. Ardından as oyuncular testten geçirilecek.

GÜRKÖK İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaşamını yitiren divan üyesi Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı yayınlandı. Siteden "Divan üyemiz Süleyman Sıkkı Gürkök'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

KİRALIKLAR GERİ DÖNDÜ

'un geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralık gönderdiği 18 futbolcu geri döndü. Eddie Newton bu futbolculardan bazılarını kamp kadrosuna alacak. İngiliz çalıştırıcı, aralarında beğenilen isimleri A Takım kadrosuna seçecek. Kiradan dönen oyuncular da Newton'ın gözüne girmeye çalışacak.

  1. 12.8.2020
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