Taramalar başlıyor
Karadeniz ekibi sahaya inmek için gün sayıyor. Bordo-mavililerde bu hafta sağlık taramalarına başlanacak. 17 Ağustos'ta yeni sezonu açacak bordomavililerde önce genç oyuncular sağlık taramalarına girecek. Ardından as oyuncular testten geçirilecek.
Karadeniz ekibi sahaya inmek için gün sayıyor. Bordo-mavililerde bu hafta sağlık taramalarına başlanacak. 17 Ağustos'ta yeni sezonu açacak bordomavililerde önce genç oyuncular sağlık taramalarına girecek. Ardından as oyuncular testten geçirilecek.
GÜRKÖK İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaşamını yitiren divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı yayınlandı. Siteden "Divan üyemiz Süleyman Sıkkı Gürkök'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
KİRALIKLAR GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralık gönderdiği 18 futbolcu geri döndü. Eddie Newton bu futbolculardan bazılarını kamp kadrosuna alacak. İngiliz çalıştırıcı, aralarında beğenilen isimleri A Takım kadrosuna seçecek. Kiradan dönen oyuncular da Newton'ın gözüne girmeye çalışacak.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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