Trabzonspor'dan takımdan ayrılan 3 isme teşekkür

Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve futbol hayatlarında başarılar diledi.

Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.



Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.