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06 Ağustos 2020, Perşembe
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'dan takımdan ayrılan 3 isme teşekkür

Trabzonspor'dan takımdan ayrılan 3 isme teşekkür

Süper Lig ekiplerinden 'da 3 ayrılık birden gerçekleşti. Badou Ndiaye, Messias ve Novak ile yolları ayıran bordo-mavililer resmi sitesinden bu isimlere hayatlarında başarılar diledi.

, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve hayatlarında başarılar diledi.

Kiralık sözleşmesi biten ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten ise ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.

  1. 06.08.2020
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