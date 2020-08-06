Trabzonspor'dan takımdan ayrılan 3 isme teşekkür
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da 3 ayrılık birden gerçekleşti. Badou Ndiaye, Messias ve Novak ile yolları ayıran bordo-mavililer resmi sitesinden bu isimlere futbol hayatlarında başarılar diledi.
Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve futbol hayatlarında başarılar diledi.
Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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