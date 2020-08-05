Kaptan Sosa masada!

Hem Estudiantes, Trabzonspor'un önermeyi düşündüğü maaşa yaklaşamıyor hem de corona virüsü sebebiyle Arjantin'de liglerin ne zaman oynanacağı hala soru işareti. Sezon oynanırken başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir toplantı yaparak maçların bitişini işaret eden tecrübeli kaptan, yönetimle bir araya gelecek. Bu toplantının ardından ailesiyle de konuşacak olan Sosa son kararını verecek.